Vrouw gewond bij ongeval aan de Klijpe 08 mei 2018

Bij een verkeersongeval gisterenavond rond kwart voor zes aan de Klijpe in Ronse is een vrouw vrij ernstig gewond geraakt. Twee auto's reden er tegen elkaar, waarna één ervan ook nog een geparkeerde wagen raakte. Teams van de brandweerposten Ronse en Kluisbergen snelden te hulpen om de vrouw uit haar verhakkelde wagen te bevrijden. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse gebracht. De vrouw verkeerde niet in levensgevaar. (DCRB)