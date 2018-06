Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op na buurtfeest 28 juni 2018

Enkele leden van de kleine moskee El Forkan in de Spinstersstraat in Ronse hebben gisteren zwerfvuil opgeruimd in de wijk Prinskouter. Afgelopen weekend was er nog een buurtfeest in de wijk om het nieuwe buurtplein De Botaniek in te huldigen. Daar kwam heel wat volk op af, maar er bleef ook nog wat afval slingeren in de straten. De leden van El Forkan besloten daar zelf iets aan te doen en trokken met vuilniszakken de straat op. Ook de wijkwerkers die hun vaste stek hebben in De Botaniek kwamen meehelpen om het afval te verzamelen.





(LDO)