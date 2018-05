Vrijwilligers gezocht om trage wegen te inventariseren 29 mei 2018

02u43 0 Ronse Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is op zoek naar vrijwilligers die in Ronse mee willen helpen de trage wegen in kaart te brengen. Zij gaan deze zomer vooral op pad om de staat van de trage wegen te controleren.

Trage wegen zijn kleine en lokale weggetjes waar vooral niet-gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt. Voorbeelden zijn aardewegen, jaagpaden, kerkwegels of veldwegen. Veel van die trage wegen zijn ondertussen in onbruik geraakt of verdwenen.





Trage wegen controleren

Daarom heeft de stad Ronse aan het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de opdracht gegeven om de trage wegen opnieuw in kaart te brengen. Voor de inventarisatie is de organisatie nu op zoek naar vrijwilligers. Zij gaan deze zomer in afgebakende zones in het zuiden en het westen van Ronse op stap om de staat van de trage wegen te controleren.





Wenselijkskaart

Aan de hand van vragenformulieren en foto's kan het Regionaal Landschap nadien een evaluatiekaart maken. Daar kunnen verschillende doelgroepen nadien op reageren om tenslotte tot een wenselijkheidskaart te komen waar het stadsbestuur mee aan de slag kan.





Wie interesse heeft om te helpen de trage wegen in Ronse te inventariseren, stuurt best voor 5 juni een e-mail naar jonathan.clerckx@rlva.be. Op 20 juni volgt om 19.30 uur in CC Brouwerij De Keyser nog een vorming om te leren hoe de inventarisering precies in zijn werk gaat. (LDO)