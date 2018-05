Vrijheidsmarkten gaan opnieuw van start 29 mei 2018

02u43 0

Rond de Kleine Markt in Ronse vindt vanaf zondag 10 juni opnieuw de 'Vrijheidsmarkt' plaats. Om de twee weken kan je er terecht voor brocante, antiek, verzamelstukken, curiositeiten en vintage spullen. Er zal ook kinderanimatie zijn en de horecazaken rond de Kleine Markt doen extra inspanningen om bij te dragen tot een aangename sfeer. De Vrijheidsmarkten vinden plaats op 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 12 en 26 augustus, telkens van 10 tot 17 uur. Op 9 september volgt de laatste Vrijheidsmarkt van dit jaar. Die valt samen met de Septemberfeesten. Standhouders kunnen zich voor zes euro inschrijven via pompidoe1@yahoo.fr of 0475/94.54.57. (LDO)