Voorleesuurtjes in de bibliotheek Lieke D'hondt

15 februari 2019

16u07 0 Ronse De bibliotheek van Ronse trakteert met gratis voorleesuurtjes. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan kinderen van 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar.

De voorleesmomenten vinden in het voorjaar plaats op 6 en 23 maart, 3 en 20 april, 8 en 25 mei en 5 en 15 juni. Op woensdag telkens vanaf 14.30 uur, op zaterdag vanaf 10.30 uur. De voorleesmomenten zijn gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven via 055/23.28.62, bibliotheek@ronse.be of de webshop van Ronse.