Voorleesmomenten in de bibliotheek 14 februari 2018

De bibliotheek van Ronse trakteert dit jaar opnieuw op voorleesmomenten. Kinderen tussen vier en zes jaar of zeven en negen jaar kunnen regelmatig terecht in de bibliotheek voor een voorleesmoment. Vrijwilligers lezen er voor op 7, 17 en 21 maart, op 4 en 21 april, op 2 en 19 mei en op 6 en 16 juni. Op woensdag telkens vanaf 14.30 uur, op zaterdag vanaf 10.30 uur. De voorleesuurtjes zijn gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven via 055/23.28.62 of via www.ronse.be.





