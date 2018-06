Voor 15.000 euro aan whisky en rum gestolen in pop-upwinkel 11 juni 2018

02u26 2 Ronse In Jurgen's Whiskyhuis in de Wijnstraat in Ronse gingen dieven aan de haal met honderd flessen whisky en rum, goed voor zo'n 15.000 euro.

Jurgen Van De Wiele (42) en Leen De Freyne (36) hebben al tien jaar een zaak in Zottegem, maar baten sinds een maand ook een pop-up uit in het Ronsese stadscentrum. Het is daar dat ze vorige week in de de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek kregen. De kassa met de dagopbrengst van 1.175 euro en zowat honderd flessen whisky en rum voor een bedrag van 15.000 euro werden gestolen. "Dieven zijn de zaak binnengedrongen via de eerste verdieping door een ladder te plaatsen aan de zijgevel in de Begijnhofstraat. Vermoedelijk hebben ze de ladder gehaald vanop de Kleine Markt, waar momenteel opgravingen aan de gang zijn", doet Jurgen het verhaal. "Door die werken is er ook geen passage in de Begijnhofstraat meer en zo zagen ze hun kans schoon."





Volgens de uitbater wisten ze dieven heel goed welke flessen ze moesten meenemen. "Het moeten kenners geweest zijn, want ze namen enkel de duurderde flessen mee. Van verscheidene flessen hebben ze wel de dozen of kokers niet meegenomen. Als er binnenkort flessen te koop aangeboden worden zonder doos of koker, kan dat misschien iets opleveren in de zoektocht naar de dieven", hoopt Jurgen. De politie is een onderzoek gestart en nam de kassa mee om vingerafdrukken op te sporen. (TVR)