Volksfeest, concerten en plechtigheden op inhuldigingsweekend Sint-Hermesbasiliek Lieke D'hondt

29 januari 2019

11u04 0 Ronse De Sint-Hermeskerk in Ronse gaat haar laatste dagen in als ‘gewone’ kerk. Op zaterdag 2 februari vindt de plechtigheid plaats waarin ze tot basiliek wordt verheven. Met een volksfeest zal het hele weekend in het teken staan van die verheffing.

“We willen van de inhuldigingsfeesten een waar volksgebeuren maken”, zegt Milo Van Driessche, persverantwoordelijke van de werkgroep Basiliek. “De figuur Sint-Hermes, zijn Fiertel en de basiliek behoren ten slotte in een lange traditie aan de hele bevolking toe.” Verspreid over drie dagen, op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 februari valt er daarom gratis heel wat te beleven in en rond de Sint-Hermesbasiliek.

De koren van Sint-Hermes, de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en enkele internationale solisten mogen het feestweekend openen. Zij geven vrijdag om 20 uur een concert in de basiliek. Zaterdag is er tussen 11 en 12 uur een beiaardrecital en om 14 uur begint het Ornamenta Sacra in zaal ’t Kapittel in de Sint-Hermesstraat 6. Historicus Eric Devos, professor Anne-Françoise Morel en kunstatelier Arte-Grossé zullen er de nieuwe symbolen en het wapenschild van de basiliek voorstellen. Ondertussen zijn er ook rondleidingen in de basiliek.

Pauselijk nuntius

Het meest officiële en wellicht ook belangrijkste moment van het feestweekend is de inhuldigingsmis op zaterdag om 18 uur. Die zal niet alleen voorgegaan worden door bisschop Luc Van Looy, maar ook door aartsbisschop Augustine Kasujja. Hij is een pauselijk nuntius, een vertegenwoordiger van de paus in het buitenland. Tijdens deze plechtigheid zal de Sint-Hermeskerk officieel verheven worden tot basiliek. Voorafgaand aan de inhuldigingsmis voorziet de Gilde van Sint-Hermes een schieting in het Albertpark. Dan zullen ook de pauselijke en basilicale vlaggen gehesen worden.

Na de officiële inhuldiging volgt een volksfeest met pannenkoekenbuffet in de sportzaal van KSO Glorieux. Op zondag 3 februari wordt het inhuldigingsweekend afgesloten met een dankmis om 10 uur en een slotconcert door het knapenkoor ‘Les petits chanteurs de Belgique’ om 15 uur.

Livestream

Om zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven de verheffing van de Sint-Hermeskerk mee te maken, zal de plechtigheid van 17 tot 17.30 en de inhuldingsmis van 18 tot 19.30 uur online te volgen zijn via een livestream op www.beleefhet.be. In zaal ’t Kapittel zal er eveneens een groot scherm staan waar geïnteresseerden de plechtigheden kunnen volgen.

Huldeboek

Wie niet genoeg kan krijgen van de gloednieuwe basiliek, kan ook het huldeboek bestellen. “Dat is een fotoboek met tekstduiding en unieke, vaak onuitgegeven beelden van de Sint-Hermesbasiliek en crypte, de Hermescultus en de Fiertelommegang”, zegt Milo Van Driessche.

Een exemplaar bestellen kan door 19,90 euro te storten op het rekeningnummer BE24 7310 4721 6238 (Milo Vandriessche) met de vermelding van je naam, adres en e-mailadres. Dat kan nog tot 28 februari. Vanaf 11 juni zal het boek afgehaald kunnen worden bij de dienst toerisme in de Hoge Mote. De opbrengst gaat naar een goed doel in Ronse.