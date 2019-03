Voetgangers en fietsers zijn voortaan baas in de Vrijheid: “Beleving op de pleintjes vergroten” Lieke D'hondt

18 maart 2019

17u32 0 Ronse De Vrijheid, het historische stadsdeel van Ronse, is voortaan een voetgangerszone. Bewoners, hulpdiensten en leveranciers zullen wel nog in de voetgangerszone mogen rijden, maar enkel stapvoets en zonder de voetgangers te hinderen. “We willen van de Vrijheid opnieuw het kloppend hart van de stad maken.”

Nu de werken in de Vrijheid goed opschieten en bijna klaar zijn, heeft het stadsbestuur besloten de voetgangerszone in het historisch stadsdeel af te bakenen. Het gaat om het Kaatsspelplein, de Kleine Markt, Schipstraat, Begijnhofstraat, de zone tussen de Kleine Markt en het Passageplein, het Passageplein zelf, de Cypriaan de Rorestraat en het deel van de Priesterstraat tussen de kerk en het Albertpark. In die zones mogen voetgangers en fietsers zich onbeperkt verplaatsen. Bewoners, hulpdiensten en leveranciers kunnen wel nog met hun wagen toegang krijgen tot de zone. Ze mogen dan enkel stapvoets rijden en mogen de voetgangers en fietsers niet hinderen. Parkeren is in de Vrijheid niet toegelaten, dat kan gratis op de parking Familia of op de betalende parking achter het stadhuis. Laden en lossen zal wel nog mogelijk zijn.

Kloppend hart

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) is tevreden met de invoering van de voetgangerszone. “Het is altijd onze bedoeling geweest om van de Vrijheid een aangename zone te maken waar voetgangers en fietsers baas zijn. De wagens moeten er uit het straatbeeld verdwijnen om de beleving op de aaneenschakeling van pleintjes, die de Vrijheid eigenlijk is, groter te maken. Het kan niet de bedoeling zijn dat er auto’s passeren terwijl de mensen een terrasje doen op pakweg de Kleine Markt. Er zijn parkings genoeg in de omgeving om dat op te vangen.” Met de ban op auto’s moeten er in de Vrijheid ook meer mogelijkheden komen om activiteiten en evenementen te organiseren. “Het moet opnieuw het kloppend hart van de stad worden.”

Beweegbare palen

De voetgangerszone wordt aangeduid met verkeersborden en afgesloten met beweegbare palen. Deze komen aan het Kaatsspelplein, het Passageplein en de Priesterstraat. Voorlopig gaat er wel nog een omleidingsweg door de voetgangerszone om via het Kaatsspelplein de parking achter het stadhuis te bereiken, maar die verdwijnt van zodra de parking opnieuw bereikbaar is via de Sint-Martensstraat. Vanaf dan zullen de beweegbare palen in werking treden en zal enkel wie daarvoor de toegangsrechten heeft nog toegang hebben tot de Vrijheid. De nieuwe regeling is in principe wel al van kracht. “De politie zal dus vanaf nu geleidelijk aan strenger beginnen te controleren. Zo kan iedereen al gewoon worden aan het feit dat de Vrijheid nu een voetgangerszone is en het niet de bedoeling is te parkeren op de Kleine Markt”, waarschuwt Foulon.