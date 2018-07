Vlaamse feesten ingezet met gocartrace 06 juli 2018

02u38 0

In Ronse hebben enkele sportievelingen het tegen elkaar opgenomen in een gocartrace voor de Vlaamse feestdag. De teams startten aan de Sint-Hermeskerk en legden zo snel mogelijk het parcours: via de Grote Markt en eindigen aan de Kleine Markt. De dienst Cultuur en de werkgroep Vlaanderen Feest organiseren elk jaar een aantal evenementen in het kader van de Vlaamse feestdag. De ludieke gocartrace, waarbij de teamleden al rijdend elkaar zo snel mogelijk trachten af te lossen, werd dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Na het sportieve luik konden de fietsers en hun supporters nog genieten van een optreden van Les Vaches Espagnoles. (LDO)