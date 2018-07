Vlaamse artiesten krijgen eigen podium STADSFESTIVAL RONSE OPSCÈNE OP DRIE PLAATSEN LIEKE D'HONDT

20 juli 2018

02u29 2 Ronse Ronse Opscène palmt eind augustus niet alleen de Grote Markt en parking Portois in, maar er staat ook een podium op de parking achter het stadhuis. Grote namen, Vlaamse artiesten en hiphop krijgen elk hun plek.

Op 24 en 25 augustus zal het gratis stadsfestival Ronse Opscène er een tikkeltje anders uitzien, want de organisatoren hebben gesleuteld aan de opstelling van de podia. Zowel de Grote Markt, parking Portois en dit jaar ook de parking achter het stadhuis krijgen een eigen podium. "We hopen dat de toeschouwers zich tussen de drie locaties zullen verplaatsen. Dat zal goed zijn voor de horeca", zegt organisator Peter Decordier. De grotere groepen die de voorbije jaren op de Grote Markt optraden, verhuizen naar parking Portois.





Vips

"Daar kunnen we makkelijker constructies voor vips opstellen zonder de horecazaken te storen, terwijl we de Grote Markt heel open kunnen houden", zegt Decordier. Op vrijdag spelen onder anderen Bart Peeters, tributeband ABBA Gold en The Skadillacs op de parking, zaterdag zijn Ozark Henry en de Engelse band Fischer Z aan de beurt.





Meer artiesten

De komst van het extra podium achter het stadhuis creëert ruimte voor meer zangers en zangeressen. Dit jaar zal de organisatie inzetten op Vlaamse artiesten. Zij palmen twee avonden na elkaar het podium op de Grote Markt in. De organisatoren hebben grote namen als Get Ready, Steve Tielens, de Romeo's en Sven Ornelis weten te strikken op 24 augustus. De dag erna komen Jettie Pallettie, Willy Sommers, Lindsay en Swoop de ambiance verzorgen. "Er zal dat weekend net als tijdens de Bommels een polonaisesfeer heersen in Ronse", verzekert Decordier.





Jongeren

Het nieuwe podium op de parking achter het stadhuis moet de trekpleister worden voor de jongere generatie die vorig jaar op parking Portois feestvierden. Op de nieuwe locatie staan dj's, rapmuziek en hiphop op het programma. "We wilden hiervoor een serieuze investering doen omdat in Ronse een breed publiek is voor deze muziek", legt Decordier uit. Ook de jaren tachtig en negentig zullen op het extra podium aan bod komen. De artiesten die op de parking achter het stadhuis zullen optreden zijn op vrijdag onder anderen Schorre Chef, Mark with a K en dj Ghost. ZwartWerk, internetfenomeen Soufiane Eddyani en Duub spelen op zaterdagavond.





Het volledige programma van Ronse Opscène kan je vinden op www.opscene.be.