Vlaams Belang verdwijnt van het toneel in Ronse De partij komt niet meer op nu boegbeeld Erik Tack (59) afscheid aankondigt Lieke D'hondt

03 september 2018

21u46 0 Ronse Erik Tack heeft vanavond officieel aangekondigd dat hij stop met gemeentepolitiek. Het kopstuk van Vlaams Belang in Ronse bevestigt zo ook de geruchten dat Vlaams Belang dit jaar niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op die manier verdwijnt de vierde grootste partij in Ronse.

“Het mooiste aan mijn carrière in de gemeentepolitiek waren de verkiezingsoverwinningen in 2000 en 2006”, zegt Tack. Hij zag zijn partij in Ronse groeien van één zetel in 1994 naar zes zetels in 2000. In 2006 kwam daar nog een zetel bij, maar in 2012 zakte het aantal verkozenen naar vier. In dat jaar stemden nog 2.153 Ronsenaars op het Vlaams Belang, wat van de partij de vierde grootste in Ronse maakte. De Ronsese aanhangers van Vlaams Belang moeten nu op zoek naar een andere partij om zich te vertegenwoordigen en dus liggen de kaarten een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ronse weer helemaal anders. De overgebleven partijen N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a, Groen en PVDA*PTB kunnen nu stuk voor stuk trachten stemmen te recupereren, want voorlopig sluit geen enkele kandidaat van Vlaams Belang zich aan bij een andere partij. Voor de zes overgebleven partijen kunnen die stemmen cruciaal zijn bij de onderhandelingen na 14 oktober.

Voor de partijen die wel deelnemen aan de verkiezingen heeft Tack nog een duidelijk boodschap. “Ik hoop dat de Vlaamsgezinde partijen en diegenen die de motie voor de afschaffing van de taalfaciliteiten hebben goedgekeurd, consequent zijn. Ik hoop dat zij elkaar na de verkiezingen vinden en samen verder werken om naar de afschaffing van de faciliteiten te streven. Dat is niet alleen op ideologisch vlak van belang, maar ook op financieel vlak.”

“Tijd voor andere zaken"

Voor Tack zelf betekent deze beslissing het einde van 18 actieve jaren in de gemeenteraad. “Na 18 jaar inzet voor het wel en wee van de stad Ronse, ga ik nu mijn tijd aan andere zaken besteden”, verduidelijkt de huisarts. Hij belandde in 2001 trouwens eerder toevallig in de gemeenteraad. “Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling om op een lijst te staan. Ik ben in de jaren negentig bij het toenmalige Vlaams Blok gegaan om op de achtergrond mee te werken in de partij. Uiteindelijk heeft de partijleiding mij overtuigd om mij toch verkiesbaar te stellen en zo ben ik in de gemeenteraad en later ook het Vlaams Parlement beland.” Bijna twee decennia lang was hij een vaste waarde in de gemeenteraad, maar dat bracht ook enkele dieptepunten met zich mee. “Vier keer ben ik op mijn privé-eigendom aangevallen omwille van mijn politieke overtuiging en door het cordon sanitaire kwam ik ook in een sociaal isolement terecht.” Toch gaat Tack de politiek missen. “In de gemeenteraad kon ik vrijuit mijn mening geven. Als ik volgend jaar in het publiek zal zitten, zal ik moeten zwijgen”, lacht hij.