Virtueel racen tegen echte flandriens kan dankzij de Flandrien Challenge van Toerisme Oost-Vlaanderen binnenkort ook in Ronse Lieke D'hondt

07 maart 2019

16u24 1 Ronse Ook Ronse is gewonnen voor de Flandrien Challenge van Toerisme Oost-Vlaanderen. Het stadsbestuur heeft zijn toestemming gegeven om op de Kanarieberg, in de Oudestraat en de Riekestraat wegmarkeringen en infoborden te plaatsen om de beleving voor wielertoeristen te vergroten.

De Flandrien Challenge is een actie van Toerisme Oost-Vlaanderen om belangrijke hellingen en kasseistroken in de regio een meer permanente fietsbeleving te geven. Om het flandriengevoel voor wielertoeristen groter te maken, worden er uitdagingen gekoppeld aan de locaties. In Ronse zal dat het geval zijn op de Kanarieberg, in de Oudestraat en in de Riekestraat. De wielerliefhebbers zullen hun beklimmingen via de sportapp Strava kunnen vergelijken met die van de echte flandriens.

De dienst Toerisme van Ronse hoopt met de Flandrien Challenge nog meer internationale wielertoeristen naar de stad te lokken.