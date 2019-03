Vier maanden cel voor bestuurder die onverzekerd blijft rijden Lieke D'hondt

12u00 0 Ronse Een hardleerse bestuurder uit Ronse moet vier maanden naar de cel. De man vertikt het zijn autoverzekering in orde te brengen en heeft al 27 veroordelingen in de politierechtbank op zijn palmares.

De politierechter legde de Ronsenaar al vijf keer een straf op omdat de verzekering van zijn wagen niet in orde was en al 13 keer omdat de keuring niet correct was. Nu werd hij opnieuw tegengehouden in zijn niet-verzekerde wagen. Zijn advocaat legt in de politierechtbank uit waarom de man zijn zaken niet op orde krijgt. “Zijn gezin kent financiële problemen en de wagen in kwestie is de enige gezinswagen. Zij hebben die auto echt nodig, maar hebben niet de middelen om alles in orde te brengen.” De politierechter stoort zich aan het feit dat de man onverzekerd blijft rijden en wijst op andere mogelijkheden om zich te verplaatsen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. “Een gevangenisstraf lijkt de enige manier om hem uit het verkeer te halen, want hij blijft maar rondrijden terwijl hij niet in orde is”, zegt politierechter Pieter De Meyer. Hij legt de Ronsenaar nu een celstraf van vier maanden, een rijverbod van drie maanden en een effectieve boete van 2.400 euro op.