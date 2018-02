Vier agenten gewond na dispuut 09 februari 2018

02u32 0

J.L. en M.R., twee mannen uit Ronse, hebben zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor hun agressief gedrag tegenover de politie van Ronse. De feiten dateren van november 2017. De agenten betrapten de vader van J.L. toen hij stond te urineren tegen een horecazaak op de Markt in Ronse. Al snel escaleerde de situatie toen de dronken beklaagden en enkele vrienden en familieleden betrokken raakten bij de discussie. Een minderjarige beet een agent in de duim en J.L. greep een agente bij de haren en gooide haar op de grond, waardoor ze even buiten westen was. De agenten haalden er versterking bij, maar de beklaagden bleven zich weerspannig gedragen. Uiteindelijk raakten vier agenten verwond, waarvan er drie arbeidsongeschikt waren. De procureur wees de rechter op het strafrechtelijke verleden van de beklaagden en vorderde voor J.L. een celstraf van één jaar en een boete van 100 euro. M.R. riskeert acht maanden cel en 100 euro boete voor weerspannigheid. De advocaat van de beklaagden vroeg aan de rechter om zijn cliënten een werkstraf op te leggen. Hij benadrukte ook dat J.L. ondertussen een brief schreef naar de agenten om zich te verontschuldigen. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 22 februari. (LDO)