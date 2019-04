Video. Wie zag gewapende en gemaskerde dader van gewelddadige overval op apotheek? Politie lanceert opsporingsbericht, nadat de zaak deze week ook al in vtm-opsporingsprogramma Faroek aan bod kwam. Ronny De Coster

04 april 2019

14u19 23 Ronse De federale politie verspreidt een opsporingsbericht in verband met de overval op maandag 14 januari op een apotheek aan de Elzelestraat. Een gewapende jongeman bedreigde er de eigenaar van de zaak en stal de inhoud van de kassa. Het kwam daarbij nog tot een schermutseling met een leverancier van medicijnen.

De overvaller kwam binnen met zijn kap op het hoofd en een sjaal voor zijn mond. Hij had een vuurwapen in zijn rechterhand en stapte meteen naar de kassa. De man eiste — in het Frans — de inhoud van de kassa., waarop de apotheker achteruit stapte en de dader dan maar zelf het geld nam.

Een leverancier van dringende medicijnen die op dat ogenblik ook in de winkel was, ging achter de dader staan om te beletten dat hij ging lopen. Toen de dader het geld had en wilde vluchten, kwam het tot een gevecht met de leverancier. Hij heeft verschillende slagen van het wapen op zijn hoofd gehad. Tijdens het gevecht viel al het geld op de grond en de dader is quasi zonder buit gaan lopen.

De apotheker is hem nog achterna gegaan maar de overvaller was plots uit het zicht verdwenen.

Signalement

De jonge man was 1,70 à 1,75 meter lang. Hij was normaal/struis gebouwd en had een getaande huidskleur en opvallende donkere ogen.

Hij droeg sportschoenen met een witte zool en een zwart jasje, vermoedelijk van het merk PUMA met azuurblauwe accenten en een vingerprint met een QR code in. De jas is gemaakt uit gladde stof. Het zou kunnen gaan om een jas uit de kledinglijn EvoSPEED, al is het mogelijk een namaakproduct.

Faroek

In de hoop de dader op te sporen, bracht de federale politie de zaak deze week ook al in het vtm-opsporingsprogramma Faroek.

Wie meer informatie heeft over dit feit, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.