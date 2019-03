VIDEO Storm blaast gevel van nieuwbouw door dak van parochiezaal Ronny De Coster

04 maart 2019

16u12

Bron: Eigen berichtgeving 9 Ronse De storm heeft lelijk huisgehouden in Ronse: een fellle wind heeft een puntgevel omvergeblazen. Die is door het dak van feestzaal ’t Kapittel aan het Kaatsspelplein gevallen. De brandweer moest het dak dichten en heel wat puinruimen. De schade is groot. “Het is niet duidelijk wanneer we de zaal weer in gebruik kunnen nemen”, zegt zaalverantwoordelijke Patrick Oufflin.

Naast ’t Kapittel, een zaal van de vzw Parochiale Werken aan het Kaatsspelplein in de schaduw van de Sint-Hermesbasiliek in Ronse, ligt een bouwwerf. Een projectontwikkelaar trekt er nieuwe woningen op. Een nog maar pas gemetselde puntgevel was kennelijk niet bestand tegen het stormweer dat zondagnacht en maandag over ons land raasde. Het hele gevaarte plofte naar beneden.

De massa stenen boorde zich door het dak van de parochiezaal. “De schade is niet te overzien. Wat een puinhoop”, toont Patrick Oufflin, die de zaal beheert. In het dak gaapt een groot gat. De trappenhal ligt bezaaid met stenen, houten balken en ander puin.

“Er is ook enorm veel water naar binnen gesijpeld. De sanitaire ruimte is overstroomd: het water van het dak loopt van de muren. We weten niet wanneer die gevel hier naar beneden gekomen is. Mogelijk gebeurde dat al vannacht (zondagnacht, red.). We hebben het pas ontdekt, toen we hier in de zaal kwamen”, vertelt Patrick.

Teams van de brandweerposten Oudenaarde en Ronse zijn te hulp gesneld om het gat in het dak van de feestzaal met balken en zeilen voorlopig dicht te maken, zodat het gebouw geen bijkomende waterschade oploopt.

We hadden de zaal nog maar helemaal hersteld en gerenoveerd, nadat er hier bijna twee jaar geleden een brand was geweest. We kunnen herbeginnen. Patrick Oufflin, zaalverantwoordelijke van ‘t Kapittel

“Ik durf niet voorspellen, wanneer we de zaal weer kunnen openstellen. Volgend weekend was ze alvast al verhuurd, maar het is uiterst onzeker of ze dan al toegankelijk zal zijn. Dit is weer een grote tegenslag. We hadden de zaal nog maar helemaal hersteld en gerenoveerd, nadat we hier bijna twee jaar geleden nog een brand hadden gehad. We kunnen weer herbeginnen”, zucht Patrick.

Al relativeert hij ook. “We mogen ons nog gelukkig prijzen, dat er niemand gewond is. Ik mag er niet aan denken dat op het moment van de instorting iemand in de zaal zou zijn geweest”, besluit de man.