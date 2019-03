VIDEO: Ronse heeft een nieuwe muurschildering: werk van Alain Verster pronkt op gevel politiekantoor Lieke D'hondt

09 maart 2019

Een nieuwe editie van illustratiefestival Picturale betekent ook een nieuwe muurschildering voor Ronse. Dit jaar is de eer weggelegd voor Alain Verster. Hij won twee jaar geleden de illustratiewedstrijd. Het werk is met graffiti aangebracht op de gevel van het politiekantoor in de Politiekegevangenestraat. Het is de zevende muurillustratie in Ronse. Ze zijn allemaal verbonden via een wandelroute.