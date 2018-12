Vernieuwde reuzen Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier maken eerste uitstap Lieke D'hondt

09 december 2018

12u26 0 Ronse Reuzen Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier zijn zaterdag voorgesteld aan de Ronsenaars. De Reuzendragers van Ronse waren genoodzaakt de reuzen volledig te vernieuwen omdat ze niet goed waren onderhouden.

Tijdens de derde Reuzenstoet in Ronse trokken reuzen Staf de Wever en Manse de Spinster samen met Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier door de Ronsese straten. Ze werden daarin bijgestaan door enkele reuzen van andere verenigingen en fanfares. Op die manier konden de Ronsenaars hun twee volledig vernieuwde reuzen in volle glorie aanschouwen.

De stoet is een belangrijk moment voor de Reuzendragers van Ronse, want in het vernieuwen van een reus kruipt heel veel werk. “Echt alles is nieuw”, zegt Reuzendrager Adelin Roos. “De rieten manden zijn ambachtelijk vervaardigd, de kledij is op maat gemaakt, er zijn nieuwe harnassen gemaakt, bijhorende accessoires en een nieuw hoofd. Michel Provost maakte het hoofd van Angeleki in papier-maché, het hoofd van Ephrem is in hout gemaakt door Jérôme Commard. De gelijkenis met Ephrem Delmotte is treffend.”

Opnieuw gedoopt

Aan het stadhuis volgde een plechtigheid waarbij de herboren reuzen werden ingeschreven in het geboorteregister. Tot slot werden ze gedoopt door hun meters en peters.