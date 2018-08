Vernieuwde ALDI opent zaterdag de deuren 23 augustus 2018

Warenhuisketen ALDI opent zaterdag in Ronse haar gerenoveerde winkel in de Engelsenlaan. "In de vernieuwde winkel zal het aangenamer winkelen zijn en ligt er meer nadruk op verse producten zoals brood, groenten en fruit." ALDI sloot gedurende een week haar deuren om te sleutelen aan de winkelindeling, het meubilair en nieuwe ledverlichting. "Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we aan onze klanten gevraagd hoe hun ideale ALDI er in de toekomst zou uitzien", vertelt Patrick Decock. Hij is de managing director van de regionale hoofdzetel van ALDI. "





Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht." In Ronse vertaalt zich dat vooral in een fors uitgebreide broodafdeling bij de ingang van de winkel en meer aandacht voor verse producten, slaatjes, sappen en bereide gerechten. Er werd een ook een versmarkt gecreëerd met houten meubelen die op vrijstaande eilanden in de winkel staan. "Wat zeker niet verandert, is de succesformule van ALDI: hoogkwalitatieve producten aanbieden aan een ALDI-prijs. Een prijsverhoging komt er dus zeker niet", zegt manager verkoop Lobke Destrooper.





Ook voor de werknemers in het ALDI-filiaal moet de nieuwe winkel een verbetering zijn. "De nieuwe winkelmeubels laten toe om comfortabeler en ergonomischer te werken", klinkt het. Het filiaal krijgt bovendien ook twee extra werkkrachten. (LDO)