Vernieuwd sportgala valt in de smaak: prijzen voor David Liviau, Nathan Van der Bruggen, Ronse Swimming Club en Dance Crush Lieke D'hondt

27 januari 2019

13u11 0 Ronse Ultraloper David Liviau heeft op het sportgala in Ronse de trofee voor sportverdienste van het jaar gekregen. Zwemmer Nathan Van der Bruggen mocht de trofee voor jeugd sportverdienste mee naar huis nemen en Ronse Swimming Club is verkozen tot sportclub van het jaar.

Op het vernieuwde sportgala Sports On Stage plaatste de sportdienst niet alleen de sportieve laureaten in de kijker. Er was ook een talentenwedstrijd waarin zeven acts naar de stem van het publiek dongen. Het aanwezige publiek en de kijkers die het sportgala via de livestream volgden, konden via sms hun stem uitbrengen. Uiteindelijk was het Dance Crush die de meeste kijkers kon bekoren.

De nieuwe aanpak van het sportgala viel trouwens in de smaak. Meer dan 2.000 mensen namen een kijkje op de livestream van het evenement en 1.800 mensen brachten hun stem uit voor hun favoriete act.