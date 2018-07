Verkoeling welkom op Sierk Masjiek 02 juli 2018

Als opener van de zomervakantie vond zaterdag in De Stadstuin in Ronse Sierk Masjiek plaats. De Ronsese jeugddienst wist nu ook weer een aantrekkelijke namiddag uit te bouwen met een mix van circus, straattheater, acrobatie, humor, schminkstanden, straatanimatie, enzovoort. Het was er broeierig heet, maar dat kon het jonge volkje niet deren. Voor de kinderen was er hier en daar dan ook verkoeling voorzien. Zo stond er een wagen opgesteld die werd omgebouwd tot zwembad. "Bijzonder cool", vond de 5-jarige Ruben Devroe. Ook voor het ijsjeskraam werd het een topdag. De hele namiddag door stond er een lange rij aan te schuiven. (TVR)