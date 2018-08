Verkeersmaatregelen moeten veiligheid schoolomgeving verhogen Redactie

23 augustus 2018

18u46 2 Ronse De verkeerssituatie rond campusschool KSO Glorieux in de Stefaan-Modest Glorieuxlaan in Ronse wijzigt op maandag 3 september. De stad, de school, het oudercomité en buurtcomité Glorieuxlaan hebben daarvoor samengezeten.

De start van het nieuwe schooljaar brengt voor de ouders en leerlingen van het KSO Glorieux een nieuwe verkeerssituatie met zich mee. Vanaf maandag 3 september zal de Sint-Ambrosiusstraat voor hen de enige in- en uitrit zijn van het scholencomplex. De kiss&ridezone op het schooldomein wordt korter en zal voortaan afgesloten zijn tijdens de schooluren. Er komt ook een extra kiss&ridezone tijdens de ochtend- en avondspits in de Stefaan-Modest Glorieuxlaan. Leerkrachten en personeel zullen via een badge wel toegang krijgen tot de parking op het schooldomein.

Veiliger voor voetgangers

Met deze maatregelen wil de stad de situatie aan het scholencomplex veiliger maken. “We moesten iets ondernemen, vooral voor de voetgangers die van en naar de school wandelen”, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk). “Dankzij de nieuwe verkeerssituatie is er ook meer parkeergelegenheid voor het personeel en de leerkrachten van de school. We hopen dat we zo aan alle noden in de straat hebben voldaan. Het enige wat we nog graag hadden ingevoerd, was een permanente zone 30, maar dat is een aangelegenheid voor het Vlaams Gewest. We hebben wel een aanvraag ingediend.”

Structurele oplossing

Milo Van Driessche van het buurtcomité Glorieuxlaan is blij dat de stad maatregelen neemt in de straat. “De ochtend- en avondspits veranderden de Glorieuxlaan in het verleden in een grote chaos van auto’s en overstekende kinderen met levensgevaarlijke situaties tot gevolg. Als buurtcomité staan we er volledig achter dat de stad en de school een structurele en georganiseerde oplossing hebben uitgewerkt om de druk op de Glorieuxlaan te verkleinen. De grotere kinderen zullen de kiss&ridezones in de Glorieuxlaan kunnen gebruiken, de kleinere kinderen kunnen in de zone binnen de schoolsite terecht.”

Het buurtcomité hoopt dat deze maatregelen, samen met sensibiliseringsacties om ouders te laten parkeren op de bestaande parkings aan de Familia, het stadhuis of de Wolvenstraat en het promoten van de fiets als alternatief vervoersmiddel, de Glorieuxlaan een pak verkeersveiliger zal maken.