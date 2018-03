Verkeerd ritsen eindigt in rechtbank 23 maart 2018

03u05 0

Een discussie in het verkeer is geëindigd in de correctionele rechtbank in Oudenaarde.





De feiten speelden zich af op de N60 richting Oudenaarde. F.H. wou invoegen aan wegenwerken, maar A.A. (47) verhinderde dat, waardoor de zijspiegels van de wagens elkaar raakten. De twee zetten hun weg verder, maar bij het inhalen zou de beklaagde F.H. bedreigd hebben door zijn vinger langs zijn keel te halen. Vervolgens stopten de bestuurders tot tweemaal toe, waarbij A.A. op de auto sloeg en met een zakmes naar F.H. stapte. De procureur vorderde voor deze feiten een celstraf van acht maanden en een boete van tweehonderd euro. De verdediging was het niet eens met de geschetste versie van de feiten. Volgens zijn advocaat was A.A. het slachtoffer en reed F.H. agressief. Bij de discussie die daarop volgde, zou hij de beklaagde in de buik geslagen hebben.Hoe de rechter oordeelt, weten we op 26 april. (LDO)