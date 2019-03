Verhalen en illustraties palmen Ronse in tijdens illustratiefestival Picturale Lieke D'hondt

09 maart 2019

20u35 0 Ronse De achtste editie van het tweejaarlijkse illustratiefestival Picturale heeft Ronse ondergedompeld in verhalen en illustraties. Op originele plekken in de stad ontdekken de bezoekers originele, spannende, grappige of historische verhalen. De onthulling van een nieuwe muurillustratie en de opening van een tentoonstelling vol werken van grafische talenten maakt Picturale compleet.

Luisteren naar een griezelverhaal in de toren van de Sint-Hermesbasiliek, een verhaaltje in de oren laten fluisteren via de bloementelefoon ‘FloroOfoon’, terugreizen naar de bloeiende textielindustrie en de genadeloze stadsbrand in de crypte van de basiliek of een schimmenspel bijwonen op zolder van café De Vrijheid. Het zijn maar enkele unieke locaties waar illustratiefestival Picturale verhalen dichter bij de bezoekers brengt. Ronsenaar Bea Vandenhoucke geniet er met volle teugen van. “Ik ben al de hele dag op pad om overal naar de verhalen te luisteren. De unieke locaties en de prachtige verhalen zijn super. Het is de eerste keer dat ik kom luisteren, maar het is een echte ontdekking. Volgende keer ben ik zeker opnieuw van de partij.”

Muurillustratie

Traditie tijdens Picturale is ook de onthulling van een nieuwe muurillustratie. Dit jaar is de eer weggelegd voor Antwerpenaar Alain Verster, die Picturale won in 2017. Zijn werk pronkt nu op de gevel van het politiekantoor in de Politiekegevangenestraat. “Een hele eer voor mij”, reageert Verster. “De locatie van het kunstwerk heb ik zelf mogen kiezen uit een drietal muren. Het politiekantoor sprak me het meest aan vanwege de hoogte en de leuke steentjes.” De onthulling was ook voor Verster een spannend moment. “Ik was zenuwachtig, want ik heb het werk niet zelf aangebracht op de muur. Een andere kunstenaar heeft dat voor zijn rekening genomen. Op die manier worden twee stijlen met elkaar vermengd, maar ik ben heel blij met het resultaat. Het is een echte landmark in Ronse.”

De nieuwe muurillustratie staat vanaf nu via een wandelroute in verbinding met de zes andere muurillustraties die Ronse al rijk is. De werken van Alain Verster zijn ook te bekijken op zijn solotentoonstelling in CC De Ververij.

Crowdfunding

Om de muurillustratie te verwezenlijken, hebben de organisatoren een crowdfundingsactie op poten gezet. “We hebben onverwacht minder subsidies gekregen dan we dachten. Daarom hebben we een oproep gedaan om 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Op die manier konden we de muurillustratie wel realiseren.”

De tentoonstelling van Picturale loopt nog tot 6 april in CC De Ververij. Een bezoekje brengen kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13 en 16 uur. Op woensdag is de tentoonstelling op van 3 tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.