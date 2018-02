Verenigingen kunnen ruimte in Klijpekerk best gebruiken 19 februari 2018

02u33 0 Ronse De Klijpekerk in Ronse wordt een 'huis voor verenigingen'. Na een gesprek met het kerkbestuur en het Projectbureau Herbestemming Kerken bekijkt de stad of die herbestemming een haalbare kaart is.

Als het kan, wil de stad dat de Klijpekerk een vaste stek biedt aan socioculturele verenigingen uit Ronse. Een aantal architecten zal nu onderzoeken of die voorgestelde herbestemming een haalbare kaart is. "Een concrete invulling voor de Klijpekerk is er nog niet, maar we hebben wel een idee van wat we ermee willen doen. Het Projectbureau zal ons nu helpen om een concreet plan uit te werken", zegt schepen van Patrimoniumbeheer Tom Deputter (Open Vld).





Een extra ruimte zou welkom zijn voor heel wat verenigingen in Ronse. Momenteel kunnen zij terecht op verschillende plaatsen, zoals de lokalen van de oude academie in de Zuidstraat. Sportverenigingen kunnen dan weer terecht in sportcomplex 't Rosco. Toch zijn heel wat verenigingen nog op zoek naar een permanente locatie of naar een vergaderruimte om slechts af en toe te gebruiken.





Duur

Patrick Vanavermaete is onder meer actief als coördinator van het buurtinformatienetwerk Decroly en is vragende partij voor extra ruimte voor verenigingen. "Zelf zijn we op zoek naar een vergaderruimte of een plaats waar we met al onze leden kunnen samenkomen. De meeste ruimtes zijn voor ons te klein en als je iets in openlucht organiseert, hang je af van het weer", zegt hij. Vanavermaete merkt dat ook veel andere verenigingen op zoek zijn naar een geschikte locatie. "De huidige mogelijkheden zijn vaak te duur, want veel verenigingen hebben geen geld in de kassa om een ruimte af te huren."





Het mag duidelijk zijn dat er wel degelijk vraag is naar locaties voor verenigingen, maar het blijft nog even afwachten of de Klijpekerk wel geschikt is voor dergelijk gebruik. Naast de Klijpekerk wachten ook de Sint-Pieterskerk en de Sint-Antoniuskerk op een herbestemming. Deze twee kerken zijn eigendom van het kerkbestuur, waardoor zij een nieuwe invulling mag voorstellen. (LDO)