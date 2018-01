Veertigtal woningen zonder water 03u05 0

Een veertigtal woningen langs de Elzelestraat in Ronse vielen gisteren een paar uur zonder water als gevolg van een lek in de waterleiding. Dat deed zich kort na de middag voor aan het kruispunt van de de Zenobe Grammestraat en de Elzelestraat. De watermaatschappij kon het lek dichten en tegen vier uur was de waterbedeling weer overal verzekerd.





"Omdat we wisten dat panne niet heel lang zou duren, was het niet nodig om water te laten verdelen. Faris had de getroffen klanten overigens per sms ingelicht. Het herstellen van de weg zal nog een paar dagen op zich laten wachten. Daarom is er een wegomlegging voorzien. Verkeer moet omrijden via de Waatsbruggestraat of Bredestraat", zegt Patrick Boel, chef van de politiezone Ronse. (DCRB/LDO)