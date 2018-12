Veertien processen-verbaal voor drugs Ronny De Coster

10 december 2018

06u30 0 Ronse De politie van Ronse heeft in de maand november veertien processen-verbaal opgesteld in verband met inbreuken tegen de drugswetgeving.

Negen personen die in het bezit waren van drugs en ook vier dealers en een teler van cannabis zijn gevat.

De agenten namen 43 gram hasj, 73 gram cocaïne en 161 gram cannabis in beslag. 1.563 euro is verbeurd verklaard en ook een auto werd in beslag genomen.