Veehandelaar twee keer geflitst in amper 14 minuten tijd 08 juni 2018

02u35 0

Een veehandelaar uit Sint-Lievens-Houtem stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij erin slaagde om in amper veertien minuten tijd twee keer geflitst te worden. "Mijn cliënt was op zoek naar een boerderij, maar vond die niet. Zo passeerde hij twee keer op de Doorniksesteenweg en werd hij er geflitst met 70 en 65 km/uur, terwijl er maar 50 is toegelaten." De man kreeg een boete van 440 euro , maar daar kom ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. (TVR)