Vandalen spannen draden over loopparcours Redactie

27 augustus 2018

17u21 0

Vandalen hebben in het Muziekbos in Ronse het loop- en wandelparcours gesaboteerd. Een loper merkte zondag op dat de stalen draden die het parcours van de looproute aangeven, waren losgemaakt en dwars over het pad waren gespannen. De draden hangen er om de lopers duidelijk te maken dat ze niet van het pad mogen afwijken, maar iemand heeft ze dus gebruikt om er een gevaarlijke situatie mee te creëren. “Dat is niet alleen vandalisme, maar kan ook leiden tot zware verwondingen wanneer een persoon het niet opmerkt. De dader moet beseffen dat hij vervolgd kan worden voor opzettelijke slagen en verwondingen”, laat de politie weten. Ondertussen is de gevaarlijke constructie alweer verwijderd.