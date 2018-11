Vandaal die banden van 15 auto’s met mes bewerkt, riskeert jaar cel LDO

05 november 2018

14u22 0 Ronse Een dertigjarige man uit Ronse heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor het beschadigen van vijftien auto’s.

De man had het vooral gemunt op de banden van de wagens, die hij met een mes kapot stak. Een slachtoffer betrapte hem op heterdaad. Hij zette de achtervolging in toen de beklaagde wegvluchtte en verwittigde de politie. De agenten konden de man staande houden en stelden vast dat hij een mes bij zich had.

De procureur vorderde voor het onbruikbaar maken van de voertuigen en het verboden wapenbezit een celstraf van één jaar en een boete van honderd euro. De beklaagde bleef in de rechtbank ontkennen dat hij iets te maken heeft met de kapot gestoken autobanden. De rechtbank zal oordelen op 3 december.