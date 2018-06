Van grauwe parking naar groen buurtplein 26 juni 2018

02u55 0 Ronse Het buurtplein De Botaniek in de Prinskouter in Ronse is dit weekend officieel ingehuldigd met een buurtfeest. De grauwe parking heeft er plaatsgemaakt voor een groen plein waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Twee jaar na de eerste ideeën om de parking van de basisvoorziening van Samenlevingsopbouw in de Spinstersstraat om te vormen, is De Botaniek feestelijk geopend. De buurtbewoners kregen via een participatieproject de kans om zelf aan te geven wat er met het plein moest gebeuren. "Daaruit bleek dat er nood was aan een plaats waar de buurt kon samenkomen om elkaar te ontmoeten", zegt Annelies Backx van Samenlevingsopbouw. "Uiteindelijk zijn we gekomen tot een plein met gras, bomen, bloemen, een picknicktafel, speelruimte voor de kinderen en een omnisportveld. De ordinaire koer is getransformeerd in een echt pleintje."





De realisatie van De Botaniek kwam er samen met Samenlevingsopbouw, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ronse. "Dit project toont aan dat we ook aandacht hebben voor onze wijken", zegt schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V).





Groene long

"Naast de sociale moestuin De Lochting is dit de tweede groene long in de Prinskouter. Het is een laagdrempelig plein waar de buurt elkaar kan ontmoeten", aldus Foulon. Het plein zal bovendien de komende maanden nog groener worden, want de groendiensten wachten nog op het juiste plantseizoen om de bloemen en planten verder aan te planten. (LDO)