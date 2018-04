Vader en zoon weerleggen aantijgingen mensenhandel 28 april 2018

F.D.V. (56) uit Wortegem-Petegem en M.D.V. (30) uit Elzele hebben zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden. Ze worden verdacht van mensenhandel, slagen en verwondingen en inbreuken op de welzijnswet.





De beklaagden namen in 2010 een verlieslatend afvalverwerkend bedrijf over in Ronse. In de daaropvolgende jaren zouden controleurs tot drie maal toe overtredingen op de welzijnswet hebben vastgesteld. De Poolse arbeiders die in het bedrijf werkten, waren volgens de arbeidsauditeur niet verzekerd tegen arbeidsongevallen. Er was ook geen veiligheidsbeleid en de fysieke integriteit van de arbeiders werd niet gerespecteerd. Hij vorderde twee jaar cel voor beide beklaagden.





De advocaten van F.D.V. en M.D.V. benadrukten dat de beklaagden er alles aan doen om het bedrijf in orde te krijgen. "Mijn cliënt heeft een verlieslatend bedrijf overgenomen en moest het in de eerste plaats terug rendabel maken. Jaar na jaar heeft hij geïnvesteerd in welzijn, maar zoiets maak je niet in één-twee-drie in orde." Ook de mensenhandel werd weerlegd. "De arbeiders waren vrij om te gaan en staan waar ze wilden. Ze gingen regelmatig terug naar Polen en kwamen uit eigen beweging naar België om te werken. Zo mensonterend zal het hier dus niet geweest zijn." Hoe de rechter oordeelt, weten we op 8 juni. (LDO)