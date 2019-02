Vader en zoon voor de rechter na hevige vechtpartij op straat LDO

04 februari 2019

11u32 5 Ronse Ronsenaar L.C. (44) heeft zich samen met zijn zoon K.C. (21) in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een vechtpartij in de Kapellestraat in Ronse. Een jongeman werd toen zwaar toegetakeld en verloor het bewustzijn.

“De familie in kwestie is wel vaker een bron van overlast in Ronse”, vertelde de procureur. “Ditmaal ontstond er een vechtpartij op de openbare weg, omdat een familielid van het slachtoffer geprobeerd zou hebben om een familielid van de beklaagde met een brommer omver te rijden.” Tijdens de vechtpartij verdedigde het slachtoffer zich door een duw aan de minderjarige aan de broer van de beklaagde te geven. Daarop werd hij zelf in elkaar geslagen. Zijn neus was gebroken, zijn bovenlip, kaak, oor en schouder waren zwaar gehavend.

“De beklaagden lossen alle discussies op met agressie en dat kan niet. We moeten een duidelijk signaal geven dat we dit niet dulden”, vertelde de procureur. Ze vorderde een werkstraf van 80 uur voor de vader, een werkstraf van 60 uur voor de zoon en voor beiden een boete van 50 euro.

Uitlokking

De advocaat van de jongste beklaagde wees de rechter er op dat het slachtoffer de vechtpartij zelf heeft uitgelokt. “Hij belde mijn cliënt zelf op om het incident met de brommer uit te klaren. Het slachtoffer heeft ook zelf de eerste duw gegeven en balde zijn vuist om slagen uit te delen. Daarom heeft mijn cliënt ook geslagen. Met die uitlokking moeten we rekening houden.”

De advocaat van de vader vroeg de vrijspraak. Hij zou wel even ter plaatse zijn geweest, maar zou geen slagen uitgedeeld hebben. “Hij is met zijn wagen weggereden, toen hij merkte dat hij de problemen niet kon oplossen”, zei zijn advocaat.

De rechter zal het vonnis op 4 maart uitspreken.