Utexbel pakt geurhinder aan 02u43 0

Textielbedrijf Utexbel komt met een oplossing voor de geurhinder rond haar bedrijf in de César Snoecklaan in Ronse. Omwonenden klaagden wel vaker over de stank die voortkwam uit de bufferbekkens die het afvalwater opvingen. Dat systeem bestond uit een soort zak van kunststof, maar hield de slechte geur onvoldoende tegen. Nu geeft Utexbel aan Farys de opdracht om één van de buffers te vervangen door een groter betonnen exemplaar. Die buffer zou minder geurhinder veroorzaken dankzij een kunststofzeil en een filter die die de lucht kan behandelen. (LDO)