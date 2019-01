Unie der Handelaars blikt terug op 2018 en is klaar voor 2019 Lieke D'hondt

25 januari 2019

17u33 0 Ronse De Ronsese Unie der Handelaars is samengekomen om te klinken op het nieuwe jaar.

Tijdens de algemene vergadering die aan de nieuwjaarsreceptie vooraf ging, blikte voorzitter Willy De Praeter terug op de succesvolle activiteiten in 2018. Er werd ook al een tipje van de sluier gelicht voor 2019: dan staan de gebruikelijke activiteiten zoals de modeshow, braderie en Valentijnsactie opnieuw op het programma. In oktober komt er ook een nieuwe activiteit: een etalagewedstrijd. De Unie zal daar later meer uitleg over geven.