De blauwe zone breidt opnieuw uit in Ronse. Vanaf maandag 15 januari moet je een parkeerschijf plaatsen in de straat die parallel loopt met de Veemarkt, tussen de Florent Devosstraat en het rondpunt aan het Bruulpark. Ook de parking aan de Veemarkt zal vanaf dan blauwe zone zijn. Inwoners die gedomicilieerd zijn in de blauwe zone kunnen in parkeerwinkel Indigo in de Wijnstraat een bewonerskaart afhalen.





