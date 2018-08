Twintig hippe foodtrucks op één festival in Bruulpark Redactie

27 augustus 2018

18u18 2 Ronse Het Bruulpark in Ronse zal op zondag 2 september opnieuw volstromen met foodtrucks en liefhebbers van lekker eten tijdens een echt foodtruckfestival. “Het zal dit jaar dubbel zo groot en dubbel zo gezellig zijn”, zegt één van de organisatoren Ignace Michaux.

Het is ondertussen al traditie in Ronse. Op het einde van de zomervakantie trommelen Nele Decubber, Ignace Michaux en enkele vrienden een heleboel foodtrucks op voor een gezellig festival in het Bruulpark. Dit jaar zal Food Trucks Ronse dubbel zo groot zijn. “We verhuizen naar het grote deel van het Bruulpark en we hebben een twintigtal foodtrucks geregeld. Dat zijn er dubbel zo veel als vorig jaar”, zegt Michaux. “We hebben opnieuw gekozen voor foodtrucks die meer zijn dan een kar op vier wielen. Het oog wil ook wat natuurlijk.” Voor de kinderen voorzien de organisatoren springkastelen en extra randanimatie.

Food Trucks Ronse vindt zondag plaats tussen 11 en 19 uur in het Bruulpark.