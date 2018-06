Twee keer geflitst in één minuut 22 juni 2018

T. D. slaagde erin om op één minuut tijd twee keer geflitst te worden in de Nieuwebrugstraat in Ronse. Zo reed hij respectievelijk 56 en 51 kilometer per uur, terwijl er maar 30 is toegelaten. Hij moest zijn zware voet verantwoorden voor de Oudenaardse politierechter. "Mijn cliënt heeft zich gedraaid in de straat en liep zo twee keer tegen de lamp", vertelde zijn advocaat. "Hij dacht dat er 50 km/uur was toegelaten. De maximum toegelaten snelheid was er dan ook nog niet zo lang verlaagd." Politierechter Pieter De Meyer legde hem een geldboete van 400 euro op. (TVR)