Twee jaar cel voor vluchtende bestuurder 15 juni 2018

Een 37-jarige man uit Ronse is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro. De man reed op 30 maart 2018 ondanks zijn levenslang rijverbod rond in de Mercedes van zijn vrouw en sloeg op de vlucht voor de politie.De Ronsenaar stond op 30 maart 2018 stil aan de spoorwegovergang in de Ninoofsesteenweg in Ronse, maar besloot plots de wachtenden voor hem aan hoge snelheid voorbij te steken. Hij reed veel te snel en roekeloos. De 37-jarige man reed, ondanks een levenslang rijverbod, met de Mercedes van zijn vrouw. Een politiepatrouille die achter hem reed, zette de achtervolging in en kon hem uiteindelijk in Brakel tot stilstand brengen. Daar weigerde hij de sleutels uit het contact te halen en vertrok hij opnieuw bruusk. De man reed zich uiteindelijk vast bij wegenwerken. De rechter stuurt hem wegens zijn beladen strafregister en de ernst van de feiten twee jaar naar de cel. Hij moet ook een boete van 1.600 euro betalen. (LDO)