Twee gewonden bij harde klap op kruispunt 08 mei 2018

Bij een vrij zwaar verkeersongeval gisterennamiddag rond kwart over drie aan de Gentsestraat in Elst zijn twee chauffeurs gewond geraakt. De crash gebeurde aan het kruispunt met de Boekelstraat.





Een Volkswagen Golf stond er te wachten om links de Boekelstraat in te rijden. De chauffeur van een BMW 318 merkte dat kennelijk niet of te laat op en reed achteraan op de voorligger in.





Beide bestuurders, M.V.D.B (58) uit Oudenaarde en G.V.D.B. (55) uit Ronse zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een team van de brandweerpost van Brakel kwam ter plaatse om signalisatie te plaatsen en de brokstukken van de betrokken auto's op te ruimen. (DCRB)