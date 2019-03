Twee extra woningen voor crisisopvang in Ronse Lieke D'hondt

14u16 0 Ronse Er komen twee extra doorgangswoningen voor de crisisopvang in Ronse. In dergelijke appartementen kunnen gezinnen wiens woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard tijdelijk terecht om een meer permanente huisvesting te vinden.

Het stadsbestuur heeft beslist het gebouw in de Politiekegevangenenstraat 58 te renoveren en te verhuren aan het OCMW als doorgangswoning. “Dat is nodig omdat onze huidige infrastructuur zo goed als verzadigd is”, zegt voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst Wim Vandevelde (N-VA). “In de Politiekegevangenenstraat kunnen we twee appartementen verhuren: één met één slaapkamer en één met vier slaapkamers. Op die manier kunnen we kwetsbare gezinnen opvangen die op de reguliere woningmarkt geen oplossing vinden.” Het café dat grenst aan het pand, is niet in handen van de stad.