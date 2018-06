Tunesische en Belgische fans volgen voetbal samen op groot scherm 23 juni 2018

02u55 0

België speelt straks tegen Tunesië op het WK voetbal in Rusland. Dat zou wel eens extra sfeer met zich kunnen meebrengen in Ronse, want de stad heeft ook een Tunesische gemeenschap. Heel wat jongeren met Tunesische roots zullen ongetwijfeld naar parking Portois afzakken om zij aan zij met de Belgische voetbalfans naar de match te kijken op groot scherm.





De politie in Ronse neemt vandaag grotere veiligheidsmaatregelen dan bij de match tegen Panama. "Maar dat komt niet omdat de wedstrijd tegen Tunesië wordt gespeeld", benadrukt politiechef Patrick Boel. "Met de Tunesische gemeenschap hebben we in Ronse geen problemen en ik verwacht van hen zeker geen grotere moeilijkheden dan met Belgische supporters. Maar het is zaterdag, de examens zijn voor de meeste scholieren achter de rug en er is na de match ook nog een afterparty. Dat maakt dat er waarschijnlijk veel meer volk zal zijn en dat er vermoedelijk ook veel meer zal gedronken worden. Dat wij extra manschappen inzetten, heeft dus vooral te maken met de vrees voor meer alcoholgebruik", licht Patrick Boel toe. (DCRB/LDO)