Triamant Ronse opent de deuren Lieke D'hondt

04 september 2018

20u34 0 Ronse Woon- leef- en zorgproject Triamant Ronse opent zondag 9 september de deuren voor het grote publiek. Iedereen is er welkom om een kijkje te nemen in het gebouw met 127 flats en appartementen.

De voormalige verpleegstersschool in de Oscar Delghuststraat in Ronse heeft plaats geruimd voor Triamant. Daar kunnen mensen van verschillende leeftijden door elkaar wonen en is er zorgaanbod voor zij die dat nodig hebben. Het project brengt ook enkele faciliteiten mee naar de buurt. Zo zijn een wassalon, sportinfrastructuur, ontmoetingsruimten, bibliotheekwanden, een internethoek, een minisupermarkt en een brasserie ingericht op de site. Hoe het is om te wonen en te leven in Triamant kan je zondag 9 september tussen 10 en 17 uur zelf ontdekken op de beleefdag van het project. Je kan er bovendien deelnemen aan infosessies en workshops. Het volledige programma kan je terugvinden op www.triamantgroup.com/beleefdag-ronse.html of je kan bellen naar 055/61.10.00 voor meer informatie.