Trekgoeroes nemen dummies op sleeptouw TWEEDAAGSE TESTTOCHT VOOR BEGINNENDE WANDELAARS LIEKE D'HONDT

07 april 2018

02u37 1 Ronse Twee dagen wandelen in de natuur, kamperen in tenten, genieten van een barbecue en onderweg ontdekken of trekking iets voor jou is. Dat is 'Flanders Hike', een nieuw wandelevenement in Ronse en omstreken.

Pieter Laurent, Brecht Claeys en Jürgen Buyens zijn al van kleinsaf fervente wandelaars, maar nu zijn ze klaar voor de volgende stap. Ze lanceren op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 'Flanders Hike', een laagdrempelige tweedaagse wandeltocht. "Enkele jaren geleden deden we in Zweden mee aan een vijfdaagse trektocht. 's Avonds mochten we kamperen waar we wilden en de laatste avond was er een groot feest. Daar ontstond het idee om in België ook zo'n evenement te organiseren", vertelt Jürgen.





Bier

Dat idee hebben de drie vrienden nu uitgewerkt tot Flanders Hike. Elke deelnemer kiest op de tweedaagse twee wandelingen van vijftien of dertig kilometer. "We sturen de wandelaars zo veel mogelijk over onverharde wegen naar het eindpunt. Zo kunnen we de Vlaamse Ardennen op hun mooist tonen. We trekken onder meer door het Muziekbos en Ellezelles, waar op dat moment een ambachtelijk festivalletje plaatsvindt", zegt Brecht.





's Avonds verzamelt iedereen aan de kampplaats aan Hoeve Lorette in Ronse om te overnachten in tenten. Daar creëren de organisatoren een gezellige sfeer. "Het zal een beetje aanvoelen als op kamp gaan met de jeugdbeweging. We organiseren ook een barbecue waar we ons zelf gebrouwen bier ISABEAU serveren. Dat biertje maakten Brecht en ik voor ons petekind Isabeau, het dochtertje van Pieter en mijn zus Renate. Flanders Hike wordt eigenlijk het lanceringsmoment van ISABEAU", vertelt Brecht trots.





Vijf liter rosé

"Wat Flanders Hike zo bijzonder maakt, is dat we het laagdrempelig houden. Iedereen is welkom, jong en oud. Ervaren wandelaars, maar ook mensen zonder trekkerservaring. Voor hen is het de uitgelezen kans om te ontdekken of het iets voor hen is. Zij hoeven trouwens niet al hun materiaal aan te kopen. Bij ons kan je ook tenten, slaapzakken en matjes huren", zegt Jürgen. Het is ook de ideale gelegenheid om nieuw wandelmateriaal te testen of te leren hoe je je rugzak samenstelt. "Ik ben ooit met vijf liter rosé in mijn rugzak vertrokken en ik merkte al snel dat dat geen goed idee was. Flanders Hike is dus ideaal om ook dat te testen", lacht Jürgen.





Aan de eerste editie kunnen honderd wandelaars deelnemen. Zij krijgen lunchpakketten, avondmaal en ontbijt. Het kampeermateriaal brengen de organisatoren zelf van de startplaats naar de slaapplaats. Inschrijven kan tot nog tot eind mei via www.flandershike.org/inschrijving. Deelnemen kost 60 euro voor volwassenen en 45 euro tot 14 jaar.