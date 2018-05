Transitie Fest voor een mooiere wereld 11 mei 2018

In Ronse vindt op 19 mei voor het eerst het Transitie Fest plaats. Dat is een gratis festival waar iedereen kan kennismaken met kleine initiatieven die trachten de wereld beter, gezonder en mooier te maken.





Verschillende organisaties, zoals Rap op Stap, het Voedselbos, Stroomvloed, Samen Sterker, Lets Vlaamse Ardennen en Natuurpunt zullen aan CC De Ververij in de wolvenstraat uitleggen hoe zij proberen bij te dragen tot een duurzame wereld met minder vervuiling en verspilling.





Het Transitie Fest start om 11 uur met een wandeling onder leiding van de klimaatgidsen of een fietstocht langs verschillende knelpunten met de Fietsersbond. Vanaf 14 uur is er een transitiemarkt waar organisaties meer duiding geven bij hun initiatieven. Er zullen lezingen en workshops zijn over samenleven, voeding, mobiliteit en energie. Het festival eindigt met de film 'Ceci n'est pas une patate' en een muziekoptreden van Karamoja.





(LDO)