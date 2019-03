Toneelgroep ‘t Podium brengt komedie ‘Familietrekjes’ op de planken Lieke D'hondt

07 maart 2019

10u16 0 Ronse Toneelgroep ’t Podium legt momenteel de laatste hand aan de voorstelling ‘Familietrekjes’ van Ray Cooney. In een regie van Anthony Vandekerkhove spelen de acteurs hun eigen versie van het verhaal, dat zich afspeelt in het ‘Ronsisch AZ’.

Bij de voorbereiding van een bijeenkomst van neurologen ontdekt dokter Mortier dat hij uit een vroegere verhouding een ondertussen 18-jarige dochter heeft, iets wat hij geheim wil houden voor zijn vrouw. “En zo start een dag vol historische chaos’, kondigen de acteurs aan.

Zelf een voorstelling bijwonen, kan op 15, 16, 21, 22 en 23 maart om 20 uur in de oude muziekacademie in de Zuidstraat. Op zondag 17 maart is er een voorstelling om 17 uur. Reserveren kan aan twaalf euro per kaart via ronsetpodium@gmail.com of 0471/68.40.80. Studenten betalen tien euro per kaart.