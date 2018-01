Tom Deputter trekt Open Vld-lijst 29 januari 2018

Huidig schepen van Openbare Werken, Begraafplaatsen en Patrimonium Tom Deputter zal in oktober de lijst trekken voor Open Vld Ronse. OCMW-raadslid Isabelle Raevens staat op de tweede plaats, Fabrice Helinck neemt plaats drie voor zijn rekening. Ereschepen Rudi Boudringhien is lijstduwer. Met een relatief jonge lijst mikt Open Vld Ronse bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op stemmenwinst. "In 2012 behaalden we tien procent van de stemmen, dit jaar mikken we op vijftien procent", zegt Deputter. Het doel is om uiteindelijk opnieuw mee te werken aan het bestuur van Ronse." De komende maanden zal Open Vld zijn programma verder uitwerken. "We willen de recepten aanreiken om van Ronse nog meer een toonaangevende moderne stad te maken. De hoge werkloosheidsgraad, de fiscale druk, het faciliteren van een goed ondernemersklimaat en veiligheid zullen de aandachtspunten zijn", zegt Deputter. (LDO)