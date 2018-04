ToeKan schenkt 6.000 euro aan Levensloop 05 april 2018

Toekomst na Kanker, kortweg ToeKan, heeft zesduizend euro geschonken aan Levensloop Ronse. De lotgenotengroep zamelde het geld in via een concert met de band Otomachine in evenementenzaal TIO3. "We vinden onze steun aan Levensloop vooral belangrijk omdat het geld ook naar wetenschappelijk onderzoek gaat. Bij ons is dat niet het geval. Wij steunen onze lotgenoten vooral met ontspanningsactiviteiten", zegt Tine Verdonckt van ToeKan.





(LDO)