Toch officiële verkiezingsborden in Ronse 21 februari 2018

02u39 0 Ronse Er komt in Ronse dan toch geen verbod op verkiezingsborden. Het schepencollege stelde voor om ze te verbieden, maar omdat niet alle partijen akkoord gaan met een verbod, komen de borden er wel.

Het schepencollege stelde voor om ze te verbieden uit ecologisch standpunt, omdat ze zorgen voor visuele vervuiling en om de werking van het stadspersoneel niet in het gedrang te brengen. Zowel het Vlaams Belang als sp.a verkiezen om toch campagne te voeren via de officiële aanplakborden. Daarom heeft het schepencollege beslist om een aantal locaties te schrappen en op vijf plaatsen aanplakborden toe te staan. Sp.a-gemeenteraadslid Koen Haelters stelde nog voor om tot een gentlemen's agreement te komen en geen verkiezingsborden te plaatsen in tuinen, omdat die het meest vervuilend zijn. Dat is geen optie zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). "Dit druist in tegen de vrije meningsuiting." (LDO)